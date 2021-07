Pamella Holanda e Dj Ivis - Reprodução do Instagram

Publicado 25/07/2021 17:43 | Atualizado 25/07/2021 17:44

Pamella Holanda se pronunciou neste domingo sobre o vazamento de uma série de fotos em que DJ Ivis aparece com hematomas, após uma suposta briga do ex-casal no dia 12 de março. As imagens vieram a tona neste fim de semana. Ao jornal "Metrópoles", a arquiteta afirmou que nunca viu o produtor como ele aparece nas fotos e entrou com um pedido na Justiça de apreensão do celular de Ivis.



"Estratégia da defesa para me descredibilizar e atenuar a pena dele", afirmou ela ao ver as imagens que foram divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci, da Record. Ela garante que nunca viu seu ex-marido com os machucados. “Nunca o vi desse jeito. Deve ter sido uma briga dele com alguma… No hotel da vida dele. Ridículo, meu Deus”, declara.



Pamella explicou ainda que a divulgação das imagens fere a medida protetiva, obtida em 4 de julho. "De acordo com a decisão, pode ser ele ou algum intermédio a mando dele, que fere do mesmo jeito", diz. Na época das fotos, Ivis procurou a polícia e denunciou o caso. O material foi entregue à defesa momentos antes da prisão do DJ, no dia 14 de julho, por agressões à arquiteta. Fontes ligadas à Ivis disseram que os áudios das brigas do casal, expostos recentemente, e essas imagens serão fundamentais na tentativa de tirá-lo da prisão.