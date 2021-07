Giovanna Ewbank - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2021 17:08

Giovanna Ewbank roubou a cena nas redes sociais ao aparecer sardíssima de top, com a barriga de fora, fazendo uma dançacinha do momento, no TikTok. No registro, compartilhado neste domingo, a atriz, de 34 anos, aparece na coreografia da música "Não, Não Vou (Passa Lá Em Casa)", da cantora Mari Fernandez. Vale lembrar que há um ano a loira deu a luz Zyan, seu terceiro filho com Bruno Gagliasso.

Nos comentários, os seguidores de Giovanna a exaltaram, entre eles, alguns famosos. "Tchau, Giovanna! Não é possível ser gata assim acordando", brincou o assessor Paulo Pimenta. "Gostosa! Tá linda demais", disse Gabriela Pugliesi. "Gata", elogiou o jornalista Pedro Andrade. "É linda", afirmou Camilla Camargo.



Giovanna está curtindo a temporada em Portugal ao lado dos filhos, Titi, Bless e Zyan. A família se mudou para o país para ficar mais perto de Bruno, que está a trabalho na Espanha. A atriz tem compartilhado os momentos aproveitando "a terrinha" em suas redes sociais.