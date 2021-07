Tiago e Fafá de Belém - Repordução do Twitter

Publicado 25/07/2021 16:24

Um verdadeiro toma lá dá cá em torno da cirurgia peniana do sertanejo! O cantor Tiago, da dupla com Hugo, rebateu o comentário da cantora Fafá de Belém sobre a cirurgia que fez para aumentar o seu órgão. Em uma postagem no perfil de Hugo Gloss nas redes sociais, a veterana teria comentado "ridículo". Pressionado por seguidores, que cobravam uma resposta, ele, enfim, se manifestou neste fim de semana.

"Acho que ela se expressou muito mal, foi muito grossa. Foi sem educação, foi grossa, foi estúpida", disse Tiago em vídeo publicado em seu perfil do Instagram. A cirurgia também deu o que falar em outros campos da vida do sertanejo. Recentemente, ele falou sobre o término do relacionamento com Tânia Mara.

"Desde o primeiro momento da cirurgia a gente sempre conversou. Foi a primeira pessoa a saber. Quando eu cheguei em casa e contei para minha família que iria fazer essa cirurgia, vocês imaginam como foi? Falar para a minha mãe, super tradicional... Isso gerou um susto muito grande”, contou o artista.

Ele acrescentou que o motivo do término não foi a cirurgia, mas a atenção que o procedimento trouxe para o casal. "Imagina você se relacionando com um cara e ver o eu nome envolvido em várias matérias, em fofocas, em gozação. Como que a pessoa não vai se assustar com isso? Se você aí que fosse minha namorada, não teria vergonha? Qualquer coisa que viesse da Tânia seria compreensível", explicou.