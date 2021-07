Cleo - Rperodução do Instagram

Publicado 25/07/2021 15:49

Cleo curtiu o fim de semana em família! A atriz e cantora, que recentemente se casou Leandro D'lucca, apareceu em fotos compartilhadas no Instagram do maridão toda linda de biquíni, numa região praiana. Quem também está com o casal é a mãe da estrela, a atriz Glória Pires.

"Tempo de relaxar com a família", escreveu Leandro na publicação, que ganhou comentários da própria Cleo, de Fábio Jr, pai da artista, Glória Pires, Orlando Pires e Antônia Morais. Resumindo: a família está ligadíssima nas redes da moça.

Cleo escreveu "Meus amores", enquanto a mãe da atriz celebrou o momento em família: "Amores, que sonho ter vocês aqui". Orlando Morais, atual marido de Glória, também rasgou seda: "Lindos demais". Fábio Júnior, ex-marido da atriz e pai de Cleo, deixou corações na publicação.