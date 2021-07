Agnes Nunes e DJ Lucas Frota lançam All Night Long - Divulgação

Publicado 25/07/2021 11:52 | Atualizado 25/07/2021 11:54

Rio - Nascido no Rio de Janeiro, Lucas Frota leva toda sua bagagem musical carioca para as batidas eletrônicas. Mas não apenas isso, ele bebe de várias referências e cria sons únicos e cheios de autenticidade. Seguindo esse caminho, o DJ anuncia “All Night Long”, com Agnes Nunes, música que chegou às plataformas de música nesta semana.

A música traz batidas viscerais, dançantes e cheias de emoção. A letra fala de um casal que se perde e vive em constante deja vu, se perseguindo toda noite, atrás de viver novamente aquele sentimento e aquelas sensações.

Já o clipe mostra Agnes em uma floresta, cheia de flores e mostra essas andanças dela, procurando encontrar seu par. As imagens foram dirigidas por Dauto Galli e nos remetem às cenas de um filme, com estética e sequências que te prendem em cada cena.

“Estou muito animado com esse lançamento. Levamos alguns meses para produzi-lo e o resultado não poderia ser melhor. Espero que gostem”, comenta Lucas.

“Estou muito feliz de estar junto de alguém da “minha geração” fazendo música, transformando nossos sentimentos em música também, Lucas tem quase a minha idade e nosso encontro para este projeto foi muito especial e um presente sem dúvida. Já acompanhava seu trabalho e ter essa oportunidade de trabalharmos juntos é gratificante. Canto em inglês nessa faixa, com toda minha emoção. Vocês vão amar!”, finaliza Agnes.