25/07/2021

Rio - O cantor e compositor Erick Roza, que desponta no pop nacional, lançou, nesta sexta-feira, o seu mais novo single: "O Bem Maior". Com uma letra cheia de amor e positividade, com a qual todos poderão se identificar, a canção chega em um momento em que a esperança, a empatia e a crença em uma força maior se tornam necessárias. "O Bem Maior" foi composta por Erick, produzida por Renan Ruotolo e já está disponível em todas as plataformas digitais.

"Tentei juntar nessa música uma série de pequenos conselhos que eu busco seguir na vida e me ajudam, de repente esses conselhos poderiam ajudar mais alguém", conta Erick, que aos 24 anos já tem um extenso trabalho musical, que começou em 2018.

"O Bem Maior" vem na sequência do segundo EP de Roza, "Águas do Teu Mar", lançado no final do ano passado. O single que dá nome ao álbum já foi ouvido mais de 1 milhão de vezes apenas no Spotify. Com canções reflexivas e refrões "chiclete", o artista usa a música pop para espalhar positividade e mensagens de amor. Seus dois maiores sucessos até o momento, "Moça" e "Porto Seguro", (que juntos somam quase 4 milhões de plays apenas no Spotify), se encaixam perfeitamente neste conceito, com versos como "Não quero mais te ver sofrer / Você não merece chorar / Te empresto essa canção / Se você precisar" (Moça) e "Quando eu já não vejo solução / Você segura firme a minha mão / Eu sinto que tá tudo bem / Imune a todo mal" (Porto Seguro).

Ainda sobre o lançamento de "O Bem Maior", Erick reflete: "Não sei se todo compositor sente o mesmo que eu, mas tem músicas que eu crio e sinto que elas estão um passo à frente de outras e parece que 'O Bem Maior' é uma delas. Estou animado para lançar, acho que casa muito com essa nova fase que estou entrando e espero que as pessoas gostem dela tanto quanto eu."