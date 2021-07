Tiago Leifert e Faustão - Twitter

Tiago Leifert e FaustãoTwitter

Publicado 25/07/2021 18:54 | Atualizado 25/07/2021 18:57

Tiago Leifert segue causando o maior buchicho nas redes sociais em suas aparições como apresentador do "Super Dança dos Famosos", da Globo. Neste domingo, os fãs da atração apontaram semelhanças entre o figurino usado pelo loiro nesta noite com um look antigo de Fausto Silva no "Domingão do "Faustão".

Vestido com um casaco estampado com a figura de lobo, Leifert foi logo comparado com o antigo apresentador da atração. Leifert vem causando positivamente em suas passagens pelo programa. Apesar da responsabilidade de assumir o quadro, o rapaz vem recebendo a aprovação dos espectadores e internautas com carisma e as tiradas antenadíssimas com as redes sociais.

Thiago Leifert está vestido de Fausto Silva, hoje#SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/v3CdX0totn — Rafael Sales (@_rafaelsales) July 25, 2021

O Tiago Leifert tá fazendo cosplay de Faustão hoje — ruan #OlympicMood (@mxxxos) July 25, 2021

O Tiago Leifert incorporou o personagem mesmo e tá usando até as roupas do Faustão. #SuperDancaDosFamosos #SuperDança pic.twitter.com/y6rsjPAfB3 — CansaDay (@DayBaiana) July 25, 2021