Cristiane Torloni sai em defesa de 'Fina Estampa': 'arte deve ser politicamente incorreta'

São Paulo - A novela "Fina Estampa" , escrita por Aguinaldo Silva, foi produzida em 2011 e hoje, quase dez anos depois, está sendo reprisada no horário nobre da Globo. De lá para cá, o mundo ficou bem diferente e a trama tem sido muito criticada -- inclusive por atores que fizeram parte dela, como Marco Pigossi. Mas Christiane Torloni, que interpretou Tereza Cristina, defende que a arte pode e deve ser "politicamente incorreta".

Galeria de Fotos Marco Pigossi atualmente e, ao lado, em cena de 'Fina Estampa' Reprodução Tereza Cristina fica revoltada ao descobrir que foi traída Reprodução/TV Globo Marcia (Alexandra Martins) em Fina Estampa DIvulgação Danielle (Renata Sorrah) em Fina Estampa Divulgação Joana (Suzana Pires) em Fina Estampa Divulgação Janine Salles está no ar atualmente como Jaqueline, em "Fina Estampa" e, além de atuar, ama cozinhar Reprodução TV Teodora (Carolina Dieckman) em Fina Estampa Divulgação Íris (Eva Wilma) em Fina Estampa Divulgação René e Griselda, de "Fina Estampa": a trama de 2011, que está sendo reprisada por causa da pandemia do novo coronavírus, traz Griselda (Lilia Cabral) como uma protagonista forte e independente que não precisaria de um par para brilhar. Mas, mesmo assim, ela ganha um pretendente: René (Danton Vigh). Só que os dois não tiveram muita química e não deixaram o público entusiasmado com o romance. Divulgação Lilia Cabral e Dalton Vigh se beijam em Fina Estampa; cenas como essa serão feitas por computador Divulgação/TV Globo Vanessa (Milena Toscano) em Fina Estampa Divulgação Caio Castro em Fina Estampa TV Globo Antenor (Caio Castro) em Fina Estampa Divulgação Pereirinha (José Mayer) em Fina Estampa Divulgação Marcela (Suzana Pires) em Fina Estampa Divulgação Celeste (Dira Paes) em Fina Estampa Divulgação Baltazar (Alexandre Nero) em Fina Estampa Divulgação Guaracy (Paulo Rocha) e Griselda (Lilia Cabral) em Fina Estampa Divulgação Esther (Julia Lemmertz) em Fina Estampa Divulgação Teodora (Carolina Dieckmann) em Fina Estampa Divulgação Abertura de 'Fina Estampa' Reprodução Malvino Salvador não teve contrato renovado com a Globo divulgação Caio Castro está de volta às telinhas como Antenor, de 'Fina Estampa' Divulgação Renê (Dalton Vigh) em Fina Estampa Divulgação Ferdinand (Carlos Machado) em Fina Estampa Divulgação Lilia Cabral como Griselda, a Pereirão, de 'Fina Estampa' Divulgação Fina Estampa - Griselda ( Lília Cabral ) TV GLOBO / Renato Rocha Miranda Fina Estampa - Griselda ( Lília Cabral ) e Antenor ( Caio Castro ) TV GLOBO / Alex Carvalho Fina Estampa - Antenor ( Caio Castro ), Amália ( Sophie Charlotte ), Griselda ( Lília Cabral ) e Quinzé ( Malvino Salvador ) TV Globo / Estevam Avellar Carol nos papéis de Solange ('Fina Estampa') e K2 ('Malhação: Viva a Diferença') fotos TV Globo

"Acho que o Aguinaldo foi muito corajoso de escrever a novela na época, correndo todos os riscos de ser politicamente incorreto e botando na boca dos personagens coisas que hoje o politicamente correto condenaria completamente. E é para isso que existe a ficção. Você já viu governo mais politicamente incorreto que esse? A gente está falando de ficção, na ficção você pode e deve ser livre. Difícil é a liberdade que determina morte e vida das pessoas. A arte não tem esse compromisso e não deve ter. É libertadora por isso", opinou.

Ela, inclusive, lembrou de sua personagem Haydée, em "América", e criticou o atual governo: "Quando fiz uma cleptomaníaca, por exemplo. É terrível, é verdade, existem pessoas que têm essa doença. Aí você faz o quê? Tranca num quarto e finge que não existe? O ser humano precisa do espelho da arte. Isso o liberta. Ele chora, ri, reflete. Por isso, tentam desmontar todas as entidades de cultura neste país nos últimos dois anos praticamente. A arte é perigosa, ela pode e deve ser politicamente incorreta. O que não pode ser politicamente incorreto é o governo, que faz com que as pessoas estejam passando fome, morrendo sem respirador. Que tem corrupção e está queimando a Amazônia inteira, entregando ouro para bandido. Queimar a Amazônia é imperdoável. Não é fazer "Fina estampa" que é imperdoável", disse a intérprete da grande vilã da trama de Aguinaldo Silva à coluna de Patrícia Kogut.

Sobre Pigossi, ela disse que ele tem o direito de manifestar a sua opinião. "O nome disso é democracia. Eu luto para as pessoas terem o direito de falar o que elas quiserem. Ele tem o direito de manifestar a opinião dele. Posso concordar ou não. Como você já viu, não concordo. Eu gosto da novela e adoro minha personagem. As pessoas têm o direito de se arrepender de ter feito tal personagem. Eu não me arrependo de jeito algum. Se tivesse que fazer, faria de novo e me divertiria tanto quanto ou mais, porque acho que agora devo estar melhor como atriz do que há nove anos. Então, provavelmente, seria mais abusada ainda. Eu acho que ele fez muito bem o papel dele. Era difícil para caramba. É um bom ator", disse.