'Fina Estampa': novela causou desentendimento entre Walcyr e Aguinaldo

São Paulo - Além da treta com a atriz Marina Ruy Barbosa durante as gravações de "Amor à Vida", o Walcyr Carrasco relembrou de uma antiga desavença que teve com o Aguinaldo Silva. E o motivo disso tudo foi a tão polêmica "Fina Estampa".

Segundo Walcyr, no ano de 2011, uma de suas obras, "Morde e Assopra", teria sido apontada como plágio por Aguinaldo. Procurado por Leo Dias, o criador de "Fina Estampa" disse que tudo não passou de uma boa jogada de marketing. "Fizemos um ótimo marketing para os nossos trabalhos e para a emissora por extensão! Nunca ocorreu nenhum desentendimento (risos)", disse.

"O Walcyr é um dos melhores autores da história da teledramaturgia, pessoa que sempre mereceu o meu respeito. Se no passado ocorreu algum desentendimento, o mesmo foi pontual e insignificante. Somos bons amigos, inclusive!", contou o ex-autor global, rasgando elogios ao colega.

"O que aconteceu: eu estreei antes. O Aguinaldo sabia que a Globo tinha que ter visto as semelhanças e antes, quando eu soube, eu fui jantar com ele. [Falei] 'Tá acontecendo isso, temos semelhanças. O que podemos fazer em termos de encaminhamento para ficarmos os mais diferentes possíveis?'. E combinamos várias ações naquele jantar pra tentar levar essas histórias pra caminhos diferentes. Tivemos esse jantar. Mas assim que eu estreei, o Aguinaldo começou a me acusar de plágio, o que não era verdade. E de onde seria o plágio se eu estreei antes?", disse Carrasco na live.

Ele, inclusive, contou que precisou levar o assunto à Globo, já que Silva continuou a acusá-lo na imprensa. "Ele continuou a me acusar e foi ficando muito desconfortável, aí eu levei pra direção da Globo e falei: 'Não dá pra continuar todo dia sendo xingado na imprensa se a minha história entrou antes'. E a Globo que tinha que ter visto. Eu achei que, pra ele, era mais confortável brigar comigo do que com a Globo".