Walcyr Carrasco comenta recusa de Marina Ruy Barbosa em cortar cabelo: 'Jeito foi matar o personagem'

Rio - Walcyr Carrasco relembrou um momento polêmico em sua carreira em live com a revista "Caras". O autor contou que ficou chateado com a atriz Marina Ruy Barbosa depois que ela se recusou a cortar o cabelo para seu papel na novela "Amor à Vida".

"Quando ela aceitou o papel, ela tinha combinado que cortaria o cabelo. Tinha combinado verbalmente que cortaria quando aceitou o papel. Ela foi fazer o papel e a história foi chegando. Ela não avisou com tanta antecedência que não ia cortar. Se ela tivesse, a certa altura, avisado com muita antecedência, eu teria sabido orientar a história para outro lugar", iniciou Aguinaldo.

"Mas quando ela disse, veja bem em escrevo sempre 20 a 30 capítulos à frente. Na minha história o personagem já estava à beira da morte. Não tinha mais jeito, eu teria que desfazer toda história já escrita e não é que 'o Walcyr ficou com preguiça'. Isso envolve a produção da novela, que já preparou o cenário, já chamou os atores", completou.

O autor afirmou, então, que não teve outra alternativa a não ser matar o personagem. "Aí não tinha jeito, a não ser matar o personagem dela", garantiu. "O público hoje é muito informado. Todo mundo sabe que o câncer nesse nível, pela descrição que eu tinha dado, o tratamento quimioterápico teria acabado com o cabelo. Se eu não cortasse ia ser um jogo duro, todo mundo ia ficar falando, não ia ficar verossímil", explicou.

"Em cinco dias tive que mudar toda a história. Se tivessem me preparado um mês antes, existe um time de peruca americana, que é uma peruca que parece que a pessoa está sem cabelo. Então, teria dado para encomendar esse material".

O autor revelou que ficou chateado com a atriz na época, mas que trabalharia com ela novamente. "Na época, fiquei chateado, mas isso não quer dizer que não considero a Marina uma boa atriz, além de muito bonita. E não quer dizer que não trabalharia com ela de novo, desde que as coisas fossem todas conversadas antes. A Marina tem feito papéis que funcionam muito bem no ar".