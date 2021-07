Pedro Novaes - AgNews

Pedro NovaesAgNews

Publicado 25/07/2021 20:55

O atroe baterista Pedro Novaes aproveitou o domingo de sol em boa companhia. É que o filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes foi à Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio, com amigos e trocou muito beijos e demonstrações de carinho com uma garota. Mias tarde, ele compartilhou imagens com a jovem nas redes sociais.



Depois da troca de carinho, Pedro ainda jogou bola com os amigos e, sem camiseta, exibiu sua barriga tanquinho, além de impressionar com a semelhança com seu pai. O jovem está longe da TV desde o fim de Malhação: Toda Forma de Amar, em abril de 2020, e segue com os trabalhos de sua banda, a Fuze.

Publicidade