Por O Dia

Publicado 31/01/2021 15:55 | Atualizado 31/01/2021 15:57

Rio - Em meio a boatos de que estariam vivendo um affair, Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram vistos aos beijos em uma praia de Fernando de Noronha, neste domingo. O vídeo foi divulgado pelo perfil @subcelebrities, do Instagram.

Nas imagens, é possível ver os dois brincando com uma bola. Em seguida, eles surgem abraçadinhos e dão um beijo.

Solteiro desde o início do ano passado, Enzo Celulari - que é filho de Claudia Raia e Edson Celulari - já vem sendo apontado como o novo namorado da atriz nos últimos meses. Mesmo assim, os dois sempre fizeram questão de negar e debochar dos boatos. Mas as especulações sobre o relacionamento secreto do casal tem ganhado força após os últimos flagras dos dois juntinhos.

