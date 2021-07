Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia para prestarem esclarecimentos. - Foto: reprodução internet

Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia para prestarem esclarecimentos.Foto: reprodução internet

Publicado 25/07/2021 12:52

21º BPM (automóvel que havia sido roubado no bairro de Agostinho Porto, minutos após o crime ter acontecido. Os criminosos, no momento da fuga, colidiram o veículo com um caminhão reboque e acabaram fugindo do local. No interior do veículo, a PM encontrou a arma utilizada no roubo.

Segundo detalhes informativos do Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento quando foi informada via rádio sobre o veículo roubado. De imediato, foi intensificado o patrulhamento e, ao passarem próximo da Avenida Carioca, em Coelho da Rocha, agentes flagraram a batida do referido automóvel com um caminhão reboque.



Com a chegada dos policiais ao local, os dois criminosos conseguiram fugir, deixando para traz a arma utilizada no roubo, no interior do veículo.



Diante dos fatos, a guarnição conduziu as partes a 64ª DP (São João de Meriti) para tomar as medidas cabíveis.