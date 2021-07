A rede social hackeada de Heloana acumulava, aproximadamente, 28 mil seguidores e amantes do mundo miss - Divulgação

Publicado 24/07/2021 12:24

A modelo de São João De Meriti Heloana Cristian, representante do Brasil noe embaixadora na Baixada Fluminense da campanha contra onas redes sociais, teve sua rede social invadida ena última semana. Segundo a meritiense, a invasão aconteceu mesmo com todos os protocolos de segurança ativados e acredita-se que o intuito seria para atrapalhar sua divulgação e participação no concurso internacional no fim deste ano.Em conversa com nossa coluna,contou que, além da conta removida, sofreu vários ataques virtuais de assédio promovidos por perfis fakes que fingiam ser ela para enganar seus seguidores.“Eu sempre abordo este tema em minhas redes sociais, por já enfrentar isso há muito tempo. Já denunciei várias vezes o criminoso, mas nada é feito”, disse a Miss.Com a campanha virtual, a meritiense busca passar a mensagem que todas as mulheres merecem ser respeitadas. “Oe medo de postar em redes sociais já foi sentido por mim mesma. Sou perseguida virtualmente, assediada e ameaçada, então resolvi usar minha própria experiência para mostrar, principalmente, ao público feminino que isso pode ser caso a ser denunciado. Saber se proteger é o que eu ensino. Quanto maior a informação, melhor “, relatou Heloana em entrevista anterior.