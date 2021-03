Até o momento foram distribuídas 20,1 milhões de doses, sendo 16,1 milhões da Coronavac e 4 milhões da Oxford/AstraZeneca, das quais foram aplicadas 10,7 milhõe Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 14/03/2021 13:00

idosos com idade a partir dos 72 anos e profissionais de saúde a partir dos 60 podem ser vacinados nos postos espalhados pelo município.

Para melhorar o serviço e aumentar a imunização em São João de Meriti , a Secretaria Municipal de Saúde ampliou seu calendário de vacinação. Agora, todos ospodem sernos postos espalhados pelo município.

A pasta ainda recomendou ao meritiense que tem um idoso em casa a partir dos 72 anos, sem condições de ir até o local de imunização, que vá até o posto de saúde mais próximo com os documentos dele e solicite a vacinação na residência. Até a última divulgação, 21.343 pessoas haviam sido imunizadas, entre profissionais de saúde das redes municipal, estadual, da rede privada e idosos.



Publicidade

De acordo com a Secretaria, no fim de fevereiro, o município recebeu 5350 doses da CoronaVac enviadas pelo Governo do Estado que serão divididas em 2675 para vacinar meritienses que necessitam da primeira dose, e a outra metade destinada para segunda dose.



Confira o novo cronograma de vacinação da prefeitura de São João de Meriti para as próximas três semanas:

Publicidade

- Do dia 15 ao dia 20 de março: 72 a 74 anos

- Do dia 22 ao dia 27 de março: pessoas de 69 a 71 anos

- Do dia 29 ao dia 31 de março: pessoas com 67 e 68 anos

Em Meriti, a vacinação ocorre em oito pontos de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h e aos sábados, das 8h às 12h, veja os endereços:

Publicidade

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João



Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré



USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto - Parque São Judas Tadeu



Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



Centro Cultural - Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti

Publicidade

Leia também: Quase três toneladas de lixo foram retiradas das ruas de Meriti no Mutirão desta semana