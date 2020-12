Por Karina Fernandes

Publicado 02/12/2020 00:00

Um amor e um casamento, que acabou não dando certo, foram os motivos para que o ex-morador de São João de Meriti, Marcelo Faustino de Paula, mais conhecido como Zulu, de 40 anos, deixasse seu município, há oito anos, e se aventurasse em morar fora. Depois de todos os percalços que viveu por lá, ao morar primeiro na Itália e hoje na França, ele resolveu criar um canal no YouTube para ajudar quem sonha em se mudar.

Conhecido como mestrando Zulu, apelido que ganhou nas rodas de capoeira, Marcelo hoje tem uma pequena empresa de entregas, uma escola de cultura brasileira e ainda planeja abrir um restaurante. Se hoje ele vive bem por lá, não foi sempre assim. Ele passou vários sufocos.

"Me perdi dentro do metrô por não saber ler, fui enganado por não conhecer os direitos trabalhistas e tive dificuldade em conseguir alugar minha primeira casa. Infelizmente, temos aqui alguns patrões que se aproveitam dos imigrantes que chegam sem saber das normas. Foi um árduo caminho até me estabilizar", lembra.

Para que seus compatriotas não passem pelos mesmos perrengues, Zulu lança sábado o canal Mestrando Zulu Oficial — Vida de Imigrante. "Vou trazer dicas baseadas em minhas dificuldades, como quais profissões mais empregam aqui na Europa, salários, como conseguir trabalho, o que precisa para alugar sua primeira casa na França, como fazer para comprar seu carro, quais são os direitos trabalhistas e os golpes mais comuns, além de informações sobre saúde", pontua ele.

E a data escolhida para estreia do canal tem motivo: é o dia em que ele completa oito anos em terras europeias — sendo quatro morando na Itália e os outros quatro, na França. Além desse tempo morando fora, Zulu já tinha viajado por outros lugares, como Bélgica, Holanda, Grécia, Espanha, Alemanha, Croácia e Suíça, dando aulas de capoeira. Visando ajudar os colegas do esporte, a página ainda vai trazer orientações para quem quer viver da profissão lá fora. "Vou mostrar como abrir sua própria academia, quais as melhores cidades para iniciar as aulas e onde fazer as publicidades para atrair público, entre outros temas", afirma.

"Mas o assunto mais importante que vai constar no canal é onde estão as associações voltadas para ajuda humanitária para imigrantes. Normalmente, nessas associações, os imigrantes aprendem o idioma local. É fundamental você saber o idioma de onde você está. Quando você fala, está liberto e consegue entender seus deveres e direitos."

Sobre a vida no Brasil, Zulu conta que sente falta da família, dos amigos e do calor humano. "As conversas no portão em São João fazem muita falta", conclui.