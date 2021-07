Com o ferido, a PM encontrou um revólver calibre 38 e material entorpecente - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 22/07/2021 16:45 | Atualizado 22/07/2021 16:46

Umde integrar o tráfico na, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense,durantecom policiais militares do 21º BPM, no início desta semana. De acordo com o Batalhão, o indivíduo, que não teve a identidade revelada por questões sigilosas, foi socorrido e conduzindo ao PAM de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.Ainda segundo os agentes, uma equipe estava em patrulhamento pela Rua Antônio Hermont esquina com Rua Ana Lima, próximo a Comunidade da Jaqueira, quando foi recebida a tiros por váriosarmados. A guarnição revidou a injusta agressão e após cessar o confronto, encontrou o indivíduo caído ao solo.Com o ferido, aencontrou um revólver calibre 38 e material entorpecente.Diante dos fatos, os agentes encaminharam o material para a delegacia policial.