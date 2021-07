A vacinação da categoria segue a orientação do Ministério da Saúde. - Foto: César Ferreira.

Publicado 22/07/2021 11:32

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, convoca a populaçãode idade para se vacinar contra anesta sexta-feira (23). O atendimento ocorrerá em seis pontos de vacinação, das. Para receber o imunizante em Meriti, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS.Nesta semana, o município incluiu nosde vacinação Professores e estagiários de Educação Física e trabalhadores de farmácias e de drogarias. O atendimento exclusivo para este grupo é na Paróquia Nossa Senhora da Glória, das. Os profissionais precisam comprovar vínculo empregatício e atuar no município de São João de Meriti.Profissionais de Educação, profissionais de Saúde, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis e caminhoneiros também são considerados prioridades na cidade e podem se vacinar respeitando o gênero do dia da vacinação (homens e mulheres).22/07 Quinta-feiraHOMENS SEM comorbidades - a partir dos 40 anos de idade23/07 Sexta-feiraMULHERES SEM comorbidades - a partir dos 39 anos de idade24/07 SábadoHOMENS SEM comorbidades - a partir dos 39 anos de idade25/7 Domingo - Não haverá vacinação.(Público em geral)