Material apreendido pelo 21º BPM na ação - Divulgação

Publicado 21/07/2021 23:10

Policiais Militares do 21ºBPM (São João de Meriti) participaram de um confronto com criminosos no bairro de Éden. Um criminoso, que não teve a identidade divulgada, foi ferido sem gravidade na perna direita e socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti, posteriormente foi preso.



Segundo informações do Batalhão, a equipe estava em serviço pela Rua Maria das Dores, Éden, quando foi atacada por disparos de armas de fogo efetuados por criminosos. O 21º BPM confirmou que agentes revidaram, proporcionalmente, a injusta agressão e socorreu o indivíduo baleado ao Hospital.



Na ação, 100 papelotes de maconha, 3 pinos de cocaína, 230 pedras de Crack, 01 munição de 9mm intacta, 01 munição de 38 intacta, 01 rádio transmissor, 1 simulacro de pistola e 01 cinto de guarnição com coldre e porta carregador de pistola foram apreendidos.



Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada a 54°DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, onde o acusado permaneceu preso.

