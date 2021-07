São João de Meriti

Projeto Prefeitura no seu Bairro começa no Morro do Prefeito com dezenas de serviços para a população

As atividades estarão disponíveis na Rua Formiga, no bairro Jardim Sumaré, neste domingo e segunda (18 e 19/07), das 9h às 15h

Publicado há 2 dias