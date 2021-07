Confira a programação de vacinação contra covid-19 - Divulgação

Publicado 19/07/2021 12:56

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, apresentou o calendário decontra apara esta semana, de 19 a 24 de julho, referente à primeira e à segunda dose. Além da população com mais deestar sendo vacinada, professores e estagiários de Educação Física e trabalhadores de farmácias e de drogarias entraram para o grupo prioritário no município.Em Meriti, são consideradosos profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias e drogarias.Para os grupos receberem o imunizante, é preciso comprovar vínculo empregatício e atuar no município de São João de Meriti. Para os profissionais de Educação Física é necessário ainda apresentar o CREF ativo e a declaração comprobatória do vínculo de trabalho.