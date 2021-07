Início das atividades do Programa de Integração na Segurança (PROEIS) em São João de Meriti - Eric Macedo

Publicado 18/07/2021 08:02

Na manhã deste sábado, dia 17, foi dado início às atividades do Programa de Integração na Segurança (), que trazpara São João de Meriti . Os agentes, que atuarão também com gestão operacional da prefeitura, vão reforçar o policiamento ostensivo nas ruas da cidade e ajudar em operações do Executivo. A iniciativa é uma parceria do município com o Estado.

O efetivo vai atuar em três turnos de oito horas, meia-noite às 8h, 8h às 14h e 14h à meia-noite, com quatro policiais em duas viaturas. Com isso, segundo o convênio, poderão ser empregados até 12 policiais por dia.



O efetivo vai atuar em três turnos de oito horas, com quatro policiais em duas viaturas

O evento de lançamento, realizado no 21º Batalhão de Polícia Militar, contou com a presença do governador, Claudio Castro, do prefeito do município, Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, dos deputados federais Gelson Azevedo, Professor Josiel e Otini de Paula, de secretários estaduais e municipais, e representantes da câmara de vereadores.



Em discurso, o governador Claudio Castro expressou a emoção em trazer o Programa para Meriti: “Para mim é uma honra estar realizando este feito para a Baixada Fluminense. Tivemos em números a resposta que buscávamos, que é o percentual de mortes em operações no Estado do Rio de Janeiro diminuindo. A segurança pública é nossa prioridade e não vamos medir esforços para que a população se sinta mais protegida”, disse.



Representando o município de São João de Meriti, o prefeito Dr. João e o deputado Valdecy da Saúde agradeceram o apoio dos militares e do governo em cooperar com a segurança na cidade.

O deputado Valdecy da Saúde agradeceu o apoio dos militares e do Governo



“Este momento é um marco para nossa São João de Meriti. Chegou a hora de nos unirmos como uma equipe. Juntos seremos maiores e conquistaremos o melhor para nossa população”, discursou Valdecy, dando início ao Programa.



“Este momento é um marco para nossa São João de Meriti. Chegou a hora de nos unirmos como uma equipe. Juntos seremos maiores e conquistaremos o melhor para nossa população”, discursou Valdecy, dando início ao Programa.Continue acompanhando as principais notícias de São João de Meriti no O Dia