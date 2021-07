São João de Meriti

Prefeitura no seu Bairro: Morro do Prefeito recebe ação social com serviços gratuitos neste fim de semana

O evento que acontecerá na Rua Formiga, mais conhecida como Rua da Praça Onze, no bairro Jardim Sumaré, atenderá demandas dos moradores, das 9h às 15h

Publicado 15/07/2021 15:02 | Atualizado há 24 horas