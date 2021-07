Em Meriti, até o momento, 77.587 pessoas pertencentes aos grupos prioritários foram vacinadas - Divulgação

Publicado 16/07/2021 17:20 | Atualizado 16/07/2021 17:36

A prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, vacina contra aossem comorbidades, neste sábado (17). O atendimento ocorrerá na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, e no posto Aníbal Viriato, dasOutrostambém poderão receber o imunizante amanhã, são eles: Profissionais de educação e saúde a partir de 18 anos, pessoas com deficiência e síndrome de Down a partir dos 18 anos, grávidas, puérperas e lactantes a partir de 18 anos, devem levar também um documento de indicação do obstetra (prescrição médica), autorizando a imunização e no caso das puérperas e lactantes, a certidão de nascimento do bebê, e trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis, a partir de 18 anos.