O governador Claudio Castro, juntamente com o Prefeito de Meriti, Dr. João e o deputado Valdecy da Saúde - Eric Macedo

O governador Claudio Castro, juntamente com o Prefeito de Meriti, Dr. João e o deputado Valdecy da SaúdeEric Macedo

Publicado 18/07/2021 12:12

Morro do Prefeito, em Prefeitura no seu Bairro, evento que vai durar mais dois dias, levando diversos serviços da Administração Pública aos bairros e às comunidades da cidade. A primeira edição está acontecendo na Rua Formiga, mais conhecida como Rua da Praça Onze, no bairro Jardim Sumaré, para atender às demandas dos moradores, das 9h às 15h.

, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, recebeu ontem (17) a presença do governador Claudio Castro, secretários de Estado, deputados federais e o deputado estadual Valdecy da Saúde, para a estreia do programa, evento que vai durar mais dois dias, levando diversos serviços da Administração Pública aos bairros e às comunidades da cidade. A primeira edição está acontecendo na Rua Formiga, mais conhecida como Rua da Praça Onze, no bairro Jardim Sumaré, para atender às demandas dos moradores, das

“Estamos tornando um desejo da população em realidade, que é o poder público mais perto da nossa cidade. É isso que nós estamos em busca, trabalhar de mãos dadas para trazer a melhor qualidade de vida para nosso povo”, comentou o deputado estadual Valdecy da Saúde, um dos representantes de Meriti na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em visita as instalações do evento.



Publicidade

As Secretarias Municipais de Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos e Trabalho e Renda participarem da ação. O Morro do Prefeito também foi contemplado com reforma de praças e pavimentação de ruas.



O Prefeito Dr. João comentou sobre algumas novidades que estão por vir para o município: “Com o apoio do Governo, até o final do ano, vamos inaugurar nossa Maternidade Municipal, o antigo Hospital do Morrinho. Daqui a 30 dias, vamos começar as obras para conclusão do terceiro e quarto andar do nosso Hospital Municipal, assim teremos um centro de referência em oncologia. Vamos transformar nossa Meriti em uma cidade de todos, onde cada cidadão tenha orgulho de dizer que reside aqui”.



Publicidade

O evento acontece na Rua Formiga, mais conhecida como Rua da Praça Onze, Jardim Sumaré, Morro do Prefeito Divulgação

Além destas melhorias, o Governo do Estado trouxe os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Transporte e de Renda.



Publicidade

Ao meritiense que está precisando de auxílio em alguns destes serviços, não perca! Hoje e amanhã tem mais, a partir das 9h, na Rua Formiga, mais conhecida como Rua da Praça Onze, Jardim Sumaré, Morro do Prefeito.