PMs encontram armas e material entorpecente em incursão no Rio CompridoDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:31

Rio - Policiais militares da UPP Prazeres encontraram dois fuzis, um carregador e grande quantidade de material para endolação nesta sexta-feira, durante incursão no Morro dos Prazeres, no Rio Comprido, Centro do Rio. De acordo com registro da ocorrência, os PMs estavam em patrulhamento quando foram atacados a tiros por criminosos armados e, após cessarem os disparos, encontraram o armamento em área de mata.

Ao todo, foram recuperados dois fuzis calibre 5,56 Remington, um carregador, materiais usados na fabricação de lança perfume e para endolação de drogas. Os itens estavam escondidos em área de mata na Rua Cândido Oliveira, próximo a local identificado como torre.

Segundo registro, a PM faz o monitoramento constante dos criminosos nas redes sociais portando armamentos como os apreendidos. Na ação não houve nenhum ferido. O caso foi encaminhado para a 7ª DP (Santa Tereza).