A escultura de mais de dois metros de altura foi instalada na última semana no estacionamento do empreendimentoHELiO MELO

Publicado 21/07/2021 22:24 | Atualizado 22/07/2021 11:37

A escultura gigante que faz parte da campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), e está exposta no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, entra na segunda fase da exposição, quando as mãos serão unidas. A obra do artista Igor Nunes está posicionada no estacionamento do empreendimento para que todos os visitantes possam apreciá-la.



A escultura de mais de dois metros de altura, feita em fibra de vidro e constituída por um par de mãos, foi instalada na última semana com as duas partes separadas. Nesta segunda fase da intervenção urbana, as mãos se juntam, representando a retomada de contatos, planos e afetos em 2021, depois de um 2020 de privações e isolamento impostos pela pandemia.



Durante o mês de julho, a intervenção urbana itinerante da Rio de Mãos Dadas pôde ser vista nos municípios de Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São João de Meriti, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.