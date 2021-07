Projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do TikTok - Divulgação

Projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do TikTokDivulgação

Publicado 22/07/2021 16:13

Com o início dos jogos Olímpicos, o Shopping Grande Rio, localizado em São João de Meriti, lançou ativações que incentivam a relação entre o público e o esporte. Até o dia 8 de agosto, o game online Arena Time Brasil, disponível em três modalidades olímpicas, futebol, surf e skate, poderá ser acessado gratuitamente no Smart Site do empreendimento. Já nos corredores do shopping, os clientes vão encontrar um cenário que faz alusão à torcida brasileira com projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do TikTok.



Para jogar o Arena Time Brasil, os clientes poderão se cadastrar e usufruir do game quantas vezes quiser. Segundo a organização, os pontos conquistados serão cumulativos e o ranking dos melhores jogadores será exibido nas redes sociais do Grande Rio. No jogo, é possível escolher atletas fictícios entre os personagens disponíveis em cada modalidade ou até a mascote do Time Brasil, o Ginga.



Publicidade

A Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país, é apoiadora oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB). “A parceria com o Comitê Olímpico do Brasil nos deu a oportunidade não só de aproximar o nosso público do universo dos esportes, mas também, ao longo dos anos, de criar iniciativas que impactam de forma positiva as comunidades do entorno de nossos shoppings, possibilitando que milhares de crianças e jovens encontrem no esporte um sonho possível e um futuro melhor. Acreditamos no poder do esporte como agente de transformação social”, explica Ana Paula Niemeyer, head de marketing da Aliansce Sonae.

O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti.

Publicidade

Smart Site do Shopping Grande Rio: shoppinggranderio.com.br/arena-time-brasil/

Leia também: Segunda fase da exposição Rio de Mãos Dadas está exposta no Shopping Grande Rio