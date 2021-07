O abono será quitado de forma integral, com escalonamento por 12 faixas de renda, para todos que ficaram sem o crédito em 2020 - Reprodução/ Internet

Publicado 16/07/2021 17:13 | Atualizado 16/07/2021 17:14

A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou ontem o calendário de pagamento do 13º salário atrasado de 2020, que ficou em aberto para cerca de 100 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas. Neste mês de julho, o depósito foi feito para 23.745 pessoas com salário bruto de R$ 4.000,01 a R$4.700. Em agosto, será a vez do grupo que ganha entre R$ 4.700,01 e R$ 5.500.

O abono será quitado de forma integral, com escalonamento por 12 faixas de renda, para todos os vínculos que ficaram sem o crédito no ano passado. Já a primeira parcela do 13º deste ano foi antecipada: cerca de 200 mil funcionários da ativa, inativos e pensionistas receberam a antecipação no dia 7 deste mês, junto com o salário de junho. A segunda metade será quitada normalmente em dezembro.

ORÇAMENTO DE 2021

Apenas 97.547 servidores, aqueles que têm salário bruto de até R$ 4 mil, receberam o 13º com o orçamento de 2020. Os outros 100.024 receberão o 13º de 2020 com receitas de 2021. Dessa forma, serão R$ 936 milhões empenhados em despesas do ano anterior. Na prática, o orçamento de 2021 está arcando com duas folhas salariais a mais, totalizando 15 no ano, informou a atual administração.