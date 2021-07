Procedimento é obrigatório para todos os funcionários públicos ativos do Estado do Rio - Agência O DIA

Publicado 15/07/2021 06:45

Até esta quarta-feira, 14 de julho, cerca de 42% dos funcionários públicos ativos vinculados ao Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro entregaram a Declaração de Bens e Valores por meio do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual (Sispatri).

O procedimento é obrigatório e deve ser cumprido até o próximo dia 30. Aqueles que não fizeram a declaração ficarão sujeitos a diversas sanções, como até mesmo desligamento do profissional.