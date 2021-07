Secretário de Fazenda, Pedro Paulo: "Vamos fazer as coisas com responsabilidade com a cidade e valorizando o servidor" - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

P PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/07/2021 06:00

A Prefeitura do Rio apresentou ontem um raio-x positivo das finanças cariocas, após a atual gestão receber, em janeiro, o município com o caixa no vermelho. A previsão é de chegar ao fim de 2021 com R$ 6 bilhões na conta, segundo dados detalhados pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo. Esse novo cenário afasta impedimentos fiscais e abre caminho para a pauta do funcionalismo — que envolve reajuste e novo calendário de pagamento dos salários — avançar.



Segundo Pedro Paulo, essas medidas sairão do papel. Mas, neste momento, ainda não há como cravar quando. "Vamos continuar sendo muito rigorosos e disciplinados com os gastos. Vamos fazer as coisas com absoluta responsabilidade com a cidade e valorizando o servidor", afirmou ele à coluna.



"Antecipar o salário do 5º dia útil para o 2º dia útil e conceder reajuste estão no nosso radar. Vamos fazer dentro do mandato do Eduardo Paes, mas com segurança pra não dar um passo para frente e depois dois pra trás", disse. "É o nosso desejo voltar com a correção anual. É importante porque não defasa o salário do servidor", completou.

ACORDO DE RESULTADOS PARA TODOS

