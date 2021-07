Mutirão do Detran oferece vagas para serviços de habilitação no posto de Meriti - Divulgação

Publicado 22/07/2021 18:49 | Atualizado 22/07/2021 18:50

Detran-RJ realiza seu 34º mutirão desde o início da pandemia, ofertando vagas para os serviços de habilitação no posto de agendado pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, das 6h às 21h.

No próximo sábado (24), o-RJ realiza seu 34ºdesde o início da pandemia, ofertando vagas para os serviços de habilitação no posto de São João de Meriti . Para evitar aglomerações, o serviço precisa serpelo site do Detran ou pelo teleatendimento, das 6h às 21h.

O órgão solicita aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 10h às 16h. O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações.



Serviço habilitação Detran Meriti:



Agende pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042.

