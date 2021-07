Variantes do coronavírus preocupam os cientistas - Imagem Arquivo

Publicado 23/07/2021 22:34

A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, confirmou ode, uma de 73 e a outra de 43 anos de idade, ambas residentes do município e que testaram positivo para ado coronavírus. Os casos, que já estavam em investigação, foram reportados para a Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com as informações apresentadas pela pasta, a mulher de 73 anos era portadora de um tipo de comorbidade: hipertensão. A vítima, que não teve a identidade divulgada por questões sigilosas, começou a sentir os primeiros sintomas em 24/06/21, quando testou positivo para o coronavírus. Em seguida, passou por atendimento médico na UPA de Comendador Soares e, posteriormente, foi internada no Hospital da Posse. A meritiense chegou a ser vacinada com as duas doses da Coronavac e foi a óbito em 04/07/2021.



Já a segunda vítima de 43 anos apresentou os primeiros sintomas no dia 22/06/21. Procurou atendimento médico no dia 28/06/21 e foi internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em 07/07/21, vindo a óbito em 10/07/2021. A pasta ressaltou que a mulher chegou a ser vacinada em 16/04 com a Pfizer.



Segundo a OMS, a variante Delta está se tornando mais crítica por ter a possibilidade de gerar reinfecção em quem já teve a doença ou de não ser controlada pelos já vacinados. Para que todos comecem desde já com os cuidados e permaneçam atentos, seus principais sintomas são febre, dor de cabeça, coriza e dor de garganta.



Em nota oficial repassada pela SMS, a pasta ressalta que, independentemente da cepa do vírus, continua recomendando que as medidas de prevenção e métodos de diagnóstico e tratamento da covid-19 continuem sendo seguidos, como o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel e a lavagem frequente das mãos. E principalmente, orienta a importância de se completar o esquema vacinal e pede que a população meritiense não deixe de tomar a segunda dose.



Em Meriti, até o momento, 158.231 meritienses foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por Profissionais de Educação, profissionais de Saúde, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros e meritienses com mais de 39 anos.





