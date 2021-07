Meriti promove mutirão da 2ª dose da vacina Coronavac e AstraZeneca neste sábado (24) - Divulgação/ PMSJM

Meriti promove mutirão da 2ª dose da vacina Coronavac e AstraZeneca neste sábado (24)Divulgação/ PMSJM

Publicado 24/07/2021 07:57 | Atualizado 24/07/2021 07:58

Dia D de vacinação, exclusivo para quem ainda não tomou a segunda dose da Coronavac ou da AstraZeneca, de acordo com o prazo de retorno e conforme cartão de vacina. O atendimento será exclusivo na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, das 8h às 12h.

Neste sábado, 24, o município de São João de Meriti promove ode vacinação, exclusivo para quem ainda não tomou ada Coronavac ou da AstraZeneca, de acordo com o prazo de retorno e conforme cartão de vacina. O atendimento será exclusivo na, em frente à prefeitura, das

O município também atenderá a população a partir dos 39 anos de idade aplicando a primeira dose, das 8h às 12h, no Posto de Saúde Aníbal Viriato, no Jardim Meriti. Para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS.



Publicidade

Já os grupos prioritários, profissionais de Educação, profissionais de Saúde, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, professores e estagiários de Educação Física e trabalhadores de farmácias e de drogarias, serão atendidos, exclusivamente, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, na mesma faixa horária dos demais.



Até a última divulgação, 158.231 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, com a segunda 68.022 e com dose única 1.364.



Vacinação em Meriti – 24/07



Primeira dose: população a partir dos 39 anos de idade e grupos prioritários (Posto de Saúde Aníbal Viriato, Jardim Meriti, das 8h às 12h)



Segunda dose: seguindo o prazo de retorno e conforme cartão de vacinação (Tenda da Praça dos Três Poderes - na praça em frente à prefeitura -8h às 12h)