Vacinação em São João de Meriti, Região Metropolitana do Rio, na Praça dos três Poderes em frente à prefeitura, nesta quarta-feira (12). - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Vacinação em São João de Meriti, Região Metropolitana do Rio, na Praça dos três Poderes em frente à prefeitura, nesta quarta-feira (12).Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 23/07/2021 22:52 | Atualizado 23/07/2021 22:53

A previsão do tempo para São João de Meriti , neste fim de semana, será de dias nublados, com o surgimento do sol entre nuvens. Não há possibilidades de chuva, de acordo com o portal Climatempo.