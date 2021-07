Elaine Lessa - Reprodução

Elaine LessaReprodução

Publicado 27/07/2021 15:21 | Atualizado 27/07/2021 15:26

Rio - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou no último dia 23 um pedido de habeas corpus para Elaine Lessa, mulher do policial reformado Ronnie Lessa, acusado de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Elaine foi presa no dia 11 por tráfico internacional de armas . Na ação, Ronnie, que está em um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte, também foi alvo de mandado de prisão.

fotogaleria

Publicidade

O pedido de prisão refere-se à investigação de que a academia do casal, a Supernova, era destinatária da importação de 16 quebra-chamas para fuzil AR-15 oriundos de Hong Kong. O equipamento oculta as chamas do disparos, dificultando a localização do atirador. Por conta da investigação do Gaeco e da PF, Lessa e Elaine viraram réus por crime de tráfico internacional de armas de uso restrito.



No pedido de liberdade, a defesa de Eliane argumenta que o Ministério Público ofereceu a denúncia equivocada, já que seu marido Ronnie Lessa já havia afirmado ser o destinatário da mercadoria apreendida na alfândega do Galeão, no Rio de Janeiro. A defesa também diz que as peças não seriam "quebra-chamas", mas "freio de bocas", material que não seria controlado pelo Exército e que, portando, não haveria empecilho à importação.





o tribunal de origem do caso TRF-2 ainda não julgou o mérito do HC ajuizado naquele tribunal. O Ao negar o habeas corpus, o presidente em exercício do STJ, ministro Jorge Mussi, decidiu que o pedido não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça porqueo tribunal de origem do caso TRF-2 ainda não julgou o mérito do HC ajuizado naquele tribunal. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) negou o pedido de liberdade no dia 19 pelo desembargador Marcello Pereira de Souza Granado.

Publicidade

INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES

O inquérito aponta que as investigações tiveram início em fevereiro de 2017, após a Receita Federal localizar um pacote com 16 quebra-chamas para fuzil AR-15. A encomenda veio de Hong Kong e tinha como destino final o endereço de uma academia em Rio das Pedras na Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, o casal Lessa eram sócios do estabelecimento, em uma área controlada por grupos paramilitares.



Publicidade

EQUIPAMENTO USADO PARA EMBOSCADA

No pedido feito à Justiça Federal, o MPF destacou que o equipamento apreendido no Aeroporto do Galeão é usado "tipicamente em confrontos armados ou emboscadas". Além do processo sobre as mortes de Marielle e Anderson Gomes, o casal se tornou réu por crime de tráfico internacional de armas de uso restrito.

Publicidade

No caso da vereadora, Elaine é indiciada por destruir provas do crime. Para a Polícia Civil, ela ajudou a jogar vários fuzis no mar da Barra da Tijuca. Entre as armas, segundo as investigações, estaria a submetralhadora usada na emboscada que ocasionou a morte da parlamentar e seu funcionário.

NOVOS RESPONSÁVEIS POR CASO MARIELLE

Publicidade