Podem se inscrever jovens, de 15 a 20 anosDivulgação

Publicado 27/07/2021 15:18

Rio - O Centro de Responsabilidade Socioambiental (CRS) do Jardim Botânico do Rio está abrindo inscrições, até o próximo dia 5 de agosto, para o processo seletivo dos projetos 'Florescer' e de 'Iniciação Científica'. Jovens de 15 a 20 anos poderão se inscrever, preferencialmente aqueles que são matriculados na rede pública de ensino do 1° e 2° ano do Ensino Médio, e com renda familiar de até três salários mínimos.



O Florescer atua na formação profissionalizante de jovens, buscando o exercício responsável da cidadania e a preservação do meio ambiente. O projeto oferece os seguintes cursos de capacitação: jardinagem com ênfase em agroecologia, parataxonomia e manejo de coleções biológicas, assistente administrativo com ênfase em sustentabilidade e monitoria em espaços de ciência e cultura, além de atividades de educação inclusiva.



Parataxonomia



Já o Projeto de Iniciação Científica introduz os estudantes na pré-iniciação científica, através do Programa Jovens Talentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). As inscrições devem ser feitas na secretaria do CRS/JBRJ, localizada na Rua Pacheco Leão, 915, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira os documentos para inscrição:

Carteira de identidade do candidato.



- Carteira de identidade do responsável legal pelo candidato.



- CPF do candidato.



- Título de eleitor do candidato (somente jovens com mais de 18 anos).



- Certidão de nascimento do candidato.



- Comprovante de residência;



- RioCard escolar



- Declaração de escolaridade atualizada (comprovando que o candidato está matriculado e frequenta regularmente o ensino formal), na qual conste a previsão de formatura e que o candidato não está cursando dependência. Excepcionalmente, em casos avaliados pela equipe pedagógica, somente esse documento poderá ser entregue no ato da efetivação da matrícula do candidato selecionado.