IML NITERÓI - Foto: Internet

IML NITERÓIFoto: Internet

Publicado 27/07/2021 11:34

Rio - A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a circunstância da morte de uma criança de três anos na noite desta segunda-feira (26) em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O menino João Lucas de Sá Felix foi encontrado por familiares dentro de uma caixa d'água, no bairro Caramujo.

Testemunhas contaram que ele estava desacordado e apresentava sinais de afogamento. O menino chegou a ser socorrido e levado para o Hospital estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca, mas não resistiu.

Publicidade

A Polícia Militar foi acionada e ouviu a família do garoto ainda no hospital. A mãe do menino disse que não estava em casa e que João Lucas tinha sido deixado com os irmãos mais velhos. A polícia não revelou as idades deles.

As investigações são da 78ª DP (Fonseca). Segundo a Polícia Civil, os pais do pequeno João Lucas prestaram depoimento ainda na noite de segunda e foram liberados.

Publicidade

Até o fim da manhã desta terça-feira (27) o corpo do menino ainda permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. Não há informações sobre sepultamento da criança.