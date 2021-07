Prefeito Eduardo Paes, em apresentação de revitalização de Clube Ginástico Português - Robson Moreira/Agência O Dia

Publicado 27/07/2021 12:37

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou de um evento nesta terça-feira (27) sobre o plano de revitalização do Ginástico Português, edifício histórico da cidade do Rio, localizado na Avenida Graça Aranha, Centro do Rio. O clube tradicional foi fundado por portugueses em 1868. O projeto apresentado pelo presidente do Sistema Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior, prevê a elaboração de um centro de cultura, lazer e educação.

Paes disse que o plano será apresentado à Câmara de vereadores e agradeceu à Fecormércio pela parceria com o município. "É um projeto belíssimo reestruturando cultura, reestruturando o esporte e trazendo uma nova perspectiva sobre o centro da cidade", disse.

O Secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajard, disse que o projeto faz parte do Reviver Centro, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional na cidade do Rio através de investimentos nos edifícios. "Aqui que se estabelece a possibilidade da união entre setor privado, setor público, empregadores e trabalhadores pra que a gente possa produzir um país melhor e uma cidade melhor, um Rio de Janeiro melhor. Acho que aqui a gente começa um marco importante do nosso projeto Reviver Centro", disse o chefe da pasta.

Questionado sobre a chegada das vacinas, Paes disse que novos imunizantes já chegaram à cidade e informou que o Secretário de Saúde, Daniel Soranz, está em Brasília nesta terça-feira. "A gente agradece ao ministro Queiroga que atendeu os nossos apelos. Com a quantidade de vacina que está chegando não dá pra ficar fazendo transporte uma vez por semana. Se não for diário tem que ser três quatro vezes por semana. É muito urgente vacinar e a gente espera poder cumprir com o nosso calendário", explicou.

O prefeito disse que a expectativa é que, e em duas semanas e meia toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com a primeira dose. "É muito importante a gente vacinar, chegou vacina, distribui pros estados, distribui pros municípios pra que a gente possa cumprir nosso papel", finalizou.