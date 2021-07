Polícia apreende arma e drogas em Vigário Geral - Divulgação

Polícia apreende arma e drogas em Vigário GeralDivulgação

Publicado 27/07/2021 11:01

Rio - Policiais militares do 16º BPM (Olaria) e três criminosos trocaram tiros na madrugada desta terça-feira em Vigário Geral, Zona Norte do Rio. O grupo suspeito fugiu e deixou uma pistola com numeração suprimida e drogas, apreendidas pelos agentes.