Pedágios da Linha Amarela e Transolímpica passam a aceitar pagamento por cartões de crédito e débito - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/07/2021 09:14

Rio - Os pedágios cobrados por concessionárias que operam as vias municipais, como a Linha Amarela e a Transolímpica, passam a aceitar o pagamento por cartão de crédito e débito. É o que determina a Lei nº 7004/2021, aprovada pela Câmara Municipal do Rio e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e publicada e publicada no diário oficial do município nesta segunda-feira.

O texto também determina que em caso de problemas operacionais, os painéis de avisos espalhados pelas vias deverão informar a inoperância momentânea do serviço. A lei já está em vigor.

Na justificativa do projeto que deu origem à lei, os autores argumentam que atualmente os pagamentos em espécie têm sido cada vez menos adotados, e que a medida vai beneficiar os motoristas.



"O objetivo é oferecer mais praticidade e conforto aos usuários que porventura não possuam dinheiro em espécie para o pagamento da taxa".