Material apreendido pela Polícia Federal - Divulgação

Material apreendido pela Polícia FederalDivulgação

Publicado 27/07/2021 07:40

Rio - Cinco homens foram preso, em flagrante, na tarde desta segunda-feira acusados de utilizar um dispositivo conhecido como “boca de jacaré” para furtar depósitos realizados em agências bancárias. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Federal em conjunto com Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia/MG (FICCO/UDI) e a Polícia Militar do Rio.

fotogaleria

O golpe funciona com a instalação de um equipamento nos caixas eletrônicos para realizar a “pescaria” dos envelopes depositados, furtando-os com o dinheiro dentro. Eles são suspeitos de aplicar o mesmo golpe em bancos de outros estados do país, como Minas Gerais, São Paulo e na Região Sul.Durante o último domingo (25), o alarme da central de monitoramento de uma das agências bancárias, alvo dos criminosos, chamou atenção e a Polícia Federal e a Polícia Militar deram início a ação para localizar o grupo.Segundo a Polícia Federal, os homens foram monitorados de domingo para segunda-feira (26), quando então foram localizados. Os integrantes da quadrilha foram presos pelo crime do dia anterior e por associação criminosa voltada à prática reiterada de furto qualificado.