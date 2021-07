Distribuição de vacinas contra a covid-19 pelo governo do estado do Rio - Divulgação/Governo do Estado do Rio

Publicado 27/07/2021 07:32 | Atualizado 27/07/2021 14:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia nesta terça-feira a entrega de 583.840 doses das vacinas contra a covid-19. Ao todo serão distribuídas 139.400 doses da Oxford/Astrazeneca, para segunda aplicação, 266.600 da Coronavac e 177.840 da Pfizer, para primeira e segunda aplicação do esquema vacinal.

Já para os outros 88 municípios, a distribuição vai acontecer nesta quarta-feira, por meio de aeronaves, vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar.

"Todas as doses de vacina que recebemos são disponibilizadas imediatamente aos municípios para que possamos continuar avançando na campanha de vacinação no estado", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) vem reforçando rotineiramente com as secretarias municipais de Saúde a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. Essa destinação é sinalizada por meio de Informe Técnico enviado pelo Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, aos estados. A SVAPS ressalta que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios.