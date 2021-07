Imagem mostra momento em que o açougueiro Luiz Carlos Oliveira da Silva Moraes é assassinado - Reprodução

Publicado 27/07/2021 10:14 | Atualizado 27/07/2021 12:26

Luiz Carlos Oliveira da Silva Moraes foi Polícia Civil, mostra a vítima conversando com amigos e a chegada do atirador, que dispara pelo menos oito vezes. Rio - Imagens do circuito de segurança de um bar no bairro Jardim Laranjeiras, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, flagraram o momento exato em que o açougueirofoi assassinado na madrugada do último domingo (25) . O vídeo, entregue à, mostra a vítima conversando com amigos e a chegada do atirador, que dispara pelo menos oito vezes.

Luiz Carlos mexia no celular e conversava com um amigo que vestia uma camisa branca. Ao lado deles, dois seguranças do estabelecimento pareciam conversar com os amigos. No canto direito do vídeo, um homem de boné e roupas pretas se aproxima e faz os primeiros disparos. Com os barulhos dos tiros, houve correria e o homem segue descarregando a arma.

Crime aconteceu na madrugada do último domingo em Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense.#ODia



No momento do crime, o bar estava cheio e todos buscaram se proteger dos tiros. O assassino sai do local sem se preocupar em ser reconhecido.

A morte do açougueiro é investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo investigadores, o vídeo é analisado para conseguir identificar o autor dos disparos. Ainda de acordo com a polícia, testemunhas estão sendo ouvidas. A polícia não descarta a hipótese de execução.