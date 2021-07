Homem é morto a tiros em frente a bar na Baixada Fluminense - WhatsApp O DIA: (21) 98762-8248

Publicado 25/07/2021 10:07 | Atualizado 25/07/2021 11:11

Rio - Um homem foi baleado e morto na madrugada deste domingo (25) na frente de um bar na Rua Coronel Francisco Soares, no Centro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima ainda não foi identificada. De acordo com relatos, a região, que concentra diversos bares, estava movimentada na hora e houve bastante tiros. Após a morte do homem, o bar precisou ser fechado.

A Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Nova Iguaçu) foram acionados e encontraram o homem com marcas de tiros pelo corpo e já sem vida. A área foi isolada. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e a perícia foi realizada.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado às 3h25. Os agentes do quartel de Nova Iguaçu estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.