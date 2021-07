Natalino José do Nascimento Espíndola, de 44 anos, era neto de Nézio Nascimento e bisneto de Natal da Portela - Reprodução

Natalino José do Nascimento Espíndola, de 44 anos, era neto de Nézio Nascimento e bisneto de Natal da PortelaReprodução

Publicado 23/07/2021 11:23 | Atualizado 23/07/2021 17:00

Rio - Um homem foi baleado e morto na manhã desta sexta-feira (23) na Estrada Intendente Magalhães, a principal via da região, próximo a Rua Nova do Amorim, em Vila Valqueire, na Zona Norte do Rio. O homem foi identificado como Natalino José do Nascimento Espínola, de 44 anos. Ele era conhecido como Neto e administrava uma loja de carros na região, a Auto Mix Veículos. De acordo com relatos, homens armados se aproximaram em um carro preto, dispararam contra Natalino e fugiram no veículo.

fotogaleria

Publicidade

Natalino era neto de Natal da Portela, patrono da escola de Oswaldo Cruz, e ganhou o mesmo nome do avô. Ele era sobrinho de Nezio Nascimento, presidente de honra da Escola de Samba Tradição.

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados através do 190. No local, os policiais encontraram Natalino caído no chão e com marcas de tiros no corpo. O Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) também esteve no local e confirmou a morte.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a perícia no local e as investigações estão em andamento para identificar o autor dos disparos. Além disso, testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento.

Publicidade

A empresa Neto Nascimento Comércio de Automóveis LTDA acumula 19 processos no Tribunal de Justiça do Rio. Natalino não está entre os sócios do empreendimento. No entanto, seu nome é o que mais aparece nos processos, seguido da empresa Intendente Tradição Shopping CAR Veiculos LTDA.



Natalino José do Nascimento Espínola é alvo de 14 processos na Justiça.



*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno

Colaborou Beatriz Perez