Acidente entre dois carros e dois caminhões deixa um morto na DutraReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/07/2021 08:22 | Atualizado 22/07/2021 12:02

Rio - Um homem morreu e um ficou gravemente ferido após um acidente entre dois carros e dois caminhões, na manhã desta quarta-feira, na Rodovia Presidente Dutra, no km 165, altura da Pavuna, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu na pista central, sentido Rio de Janeiro. A concessionária CCR NovaDutra informou que as vítimas estavam no mesmo carro. O ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os outros envolvidos no acidente foram liberados sem ferimentos.

Em nota, a unidade hospitalar informou que o homem sofreu um traumatismo crânio-encefálico e está realizando exames. O estado de saúde é grave e ele segue em atendimento de emergência.

A concessionária relatou que o acionamento, por conta do acidente, foi às 6h52 e a equipe médica confirmou a morte de uma das vítimas no local. O Corpo de Bombeiros também foi chamado às 6h50 e agentes do quartel de São João de Meriti estiveram no local.

Por conta do acidente, o tráfego ficou intenso na região e fluía apena pelo acostamento. Às 8h50, a lentidão no local era de 1,5km. De acordo com a concessionária, às 11h57, as duas faixas da pista foram liberadas e o tráfego está normalizado.

