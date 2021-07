Presídio Carlos Tinoco da Fonseca - Reprodução

Publicado 22/07/2021 09:21 | Atualizado 22/07/2021 10:07

Rio - Policiais civis e militares realizam na manhã desta quinta-feira (22) a 'Operação Simetria', para combater a entrada de drogas em unidades prisionais de Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio. Até ás 9h cinco pessoas tinham sido presas, quatro mulheres e um policial penal investigado por facilitar a entrada de entorpecentes nas cadeias.

Investigações da Polícia Civil apontam que o policial penal, lotado no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, recebe vantagem financeira dos detentos e familiares para facilitar o acesso de drogas para o internos. Ele foi preso em sua residência, no Parque Santa Helena, em Guarus.



Ainda segundo a polícia, as quatro mulheres presas são apontadas como lideres do esquema nos presídios. Elas foram presas nos bairros Novo Jóquei e Parque Santa Helena.

As investigações são da 146ª DP (Guarus).

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária esclareceu que "apoia as investigações da Polícia Civil e que repudia qualquer irregularidade cometida por seus servidores. Cabe esclarece que o servidor também responderá administrativamente pelo ocorrido".