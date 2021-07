Prefeito deu entrevista nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

22/07/2021

Rio - Eduardo Paes disse que o BRT só irá voltar a funcionar, em sua capacidade total, a partir de meados de 2022. Ele explicou que o ideal é que os coletivos, nos três corredores, a TransOeste, TransCarioca e TransOlímpica voltam a funcionar como em 2016. "Nós tínhamos 375 ônibus e transportavam 500 mil pessoas todos os dias", disse. Segundo ele, o objetivo era afastar totalmente a concessionária que administrava o sistema e agora, o município precisa abrir uma nova licitação para outra empresa assumir. "É uma vergonha o que acontece no BRT e no sistema de ônibus. A gente busca dar a resposta, mas vai demorar", explicou em entrevista ao Bom Dia Rio, na manhã desta quinta-feira.

Em Janeiro, quando a prefeitura deu início à intervenção, a frota era de 120 ônibus e 80 mil passageiros em todos os corredores. "Nós já saímos de 120 ônibus pra 200 ônibus com essa intervenção, nós estamos entregando uma estação por dia, todo dia a prefeitura tá devolvendo uma estação pra população. Nós implantamos o BRT seguro. Um sistema com Polícia Militar, com Guarda Municipal contratados pela prefeitura pra ficarem ali vigiando. Então o sistema já está melhor do que estava em janeiro", explicou.

O prefeito também falou sobre o novo investimento em bilhetagem eletrônica , lançado nesta quarta-feira. A expectativa é de que a passagem não seja mais paga em dinheiro pelo passageiro ao motorista. Para isso, o novo modelo vai aceitar diversos meios de pagamento: cartão bancário, QR Code, celular e Pix.

O objetivo da reformulação do sistema de bilhetagem é que o Poder Executivo, e não as empresas privadas, controlem o fluxo financeiro do sistema de Transportes do Rio. Segundo o prefeito Eduardo Paes, é um primeiro passo para que o município possa subsidiar o setor. "A gente está remodelando. Isso aí tem um processo jurídico legal que infelizmente demanda muito tempo, agora eu quero garantir aos cariocas que o BRT vai ser o primeiro resultado objetivo e a gente já está trabalhando", completou.