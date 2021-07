Cristiano Marques Cardoso recebeu voz e prisão depois que seu advogado fez contato com a Polícia Civil e comunicou que ele se entregaria. - Foto: Divulgação.

Cristiano Marques Cardoso recebeu voz e prisão depois que seu advogado fez contato com a Polícia Civil e comunicou que ele se entregaria. Foto: Divulgação.

Publicado 21/07/2021 12:54 | Atualizado 21/07/2021 12:55

CAMPOS - Um homem de 23 anos suspeito de atirar contra um sargento da Polícia Militar (PM), durante um assalto no Parque Rio Branco, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nesta segunda-feira (19) se apresentou na delegacia acompanhado da defensoria pública na noite desta nesta terça-feira (20).



O policial, que é lotado na 6ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), na frente da casa do cunhado, quando foi abordado pelo suspeito armado anunciando um assalto. O criminoso pediu um cordão de ouro que o policial estava usando. O PM não reagiu.

Cristiano Marques Cardoso, conhecido como "Tianinho", recebeu voz e prisão depois que seu advogado fez contato com a Polícia Civil e comunicou que ele se entregaria. O comparsa dele, identificado como Vitor Souza das Neves, de 23 anos, já havia sido preso pela Polícia Militar (PM) em sua casa, na tarde desta terça, no bairro do Fundão.



Agentes da 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), deram voz de prisão a Cristiano dentro da casa da irmã dele, no Parque Guarus, onde estava escondido. Ele havia passado a noite na casa de uma adolescente, na Comunidade do Madureira. Ela foi localizada por policiais militares do 8º BPM e 6º CPA durante a tarde e confessou que havia abrigado o assaltante durante a noite. A mulher disse ainda que pela manhã, um homem em um carro foi à sua casa e apanhou Cristiano.

Nesta terça-feira (20), Policiais 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), reforçaram as buscas aos criminosos.

Com o apoio policial dos batalhões de Macaé, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, as comunidades da Tira Gosto, na Lapa, e parques Santa Clara e Madureira, em Guarus, foram ocupadas pelos militares. A previsão da caçada será até encontrá-los. O cunhado de Gonçalves estava com ele no momento da tentativa de assalto e também foi baleado.

O policial está internado na UTI do Hospital Ferreira Machado (HFM). De acordo com uma nota da unidade de saúde, emitida na tarde desta terça-feira (20), o policial passou por uma cirurgia e está em estado estável. Ele está no CTI do segundo andar após ter sido atingido nas costas e no braço. Já o cunhado está no repouso masculino do Pronto Socorro após ter sido atingido por um tiro na perna direita.